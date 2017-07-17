Сегодня в Украине осадков не ожидается

На сегодня в Украине синоптики осадков не прогнозируют, лишь в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, передает УНН со ссылкой а Украинский гидрометцентр.

"17 июля, в Украине без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с, в южной части - северо-восточный, со скоростью 7-12 мс, местами порывы 15-20 м / с.

Температура, которая ночью была 8-13 ° тепла, днем ​​установится на уровне 22-27 ° тепла. На юге и востоке страны она составит 28-30 ° тепла.