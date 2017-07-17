03.07.17 11:002490
Сегодня в Украине осадков не ожидается
|17.07.17 08:07
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На сегодня в Украине синоптики осадков не прогнозируют, лишь в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, передает УНН со ссылкой а Украинский гидрометцентр.
На сегодня в Украине синоптики осадков не прогнозируют, лишь в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, передает УНН со ссылкой а Украинский гидрометцентр.
"17 июля, в Украине без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.
Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с, в южной части - северо-восточный, со скоростью 7-12 мс, местами порывы 15-20 м / с.
Температура, которая ночью была 8-13 ° тепла, днем установится на уровне 22-27 ° тепла. На юге и востоке страны она составит 28-30 ° тепла.