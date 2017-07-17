Курс валют на 17 июля На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,01 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег . Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 июля установлены на таком уровне: 26,017 657 грн за доллар; 29,699 155 грн за евро; 0,434 490 грн за российский рубль; 33,755 561 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 16 июля по курсу сложилась такая ситуация: цена на доллар выросла, евро также подорожало, стоимость российского рубля также поднялась, цена на фунт стерлинг также возросла. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама