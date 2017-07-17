03.07.17 11:002490
Курс валют на 17 июля
|17.07.17 08:19
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,01 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,01 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 июля установлены на таком уровне:
26,017 657 грн за доллар;
29,699 155 грн за евро;
0,434 490 грн за российский рубль;
33,755 561 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 16 июля по курсу сложилась такая ситуация: цена на доллар выросла, евро также подорожало, стоимость российского рубля также поднялась, цена на фунт стерлинг также возросла.