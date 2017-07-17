На пляже "Чайка" в 400 раз превышает норма кишечной палочки

В соответствии с планом мониторинговых исследований на 2017 год управлением Госпотребслужбы в Николаевской области с 1 июня по сегодняшний день было произведено забор 118 проб (на микробиологические показатели) речной воды в местах массового отдыха города Николаева. Из них не отвечали требованиям 52 пробы, что составляет 44%.

Об этом сообщили новости.Н с отсылкой на "Корабелов.Инфо".

В то же время, по данным санитарно-микробиологических исследований, 88,9% проб, произведенных на пляже «Чайка» в Корабельном районе, не соответствуют допустимым нормам.

Кроме того, пробы песка (их было 24 по всем 11-ти зонам отдыха в Николаеве, в том числе и на пляже «Чайка») также не соответствуют норме.

Очередной забор проб речной воды в районе зон отдыха Николаева был произведен в начале этой недели, результаты анализов получены в пятницу, 14 июля.

Напомним: по существующим нормативам, присутствие лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) допускается в количестве 5000 единиц на 1 литр речной воды.

Согласно лабораторным исследованиям за текущую неделю, предоставленным главным специалистом санитарной службы в Николаеве Еленой Забалуевой, показали содержания ЛКП в речной воде следующие:

— Пляж «Чайка» — 2 000 400 единиц ЛКП на 1 л воды (превышение нормы в 400 раз);

— «Маяк» — не более 5 000 единиц ЛКП на 1 л воды;

— Яхт-клуб — 24 000 единиц ЛКП на 1 л воды (превышение нормы в 4,8 раз);

— Намыв — 24 000 единиц ЛКП на 1 л воды (превышение нормы в 4,8 раз);

— Пляж «Стрелка» — 24 000 единиц ЛКП на 1 л воды (превышение нормы в 4,8 раз).