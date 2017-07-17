В Нідерландах відкриють "живий меморіал" загиблим в МН17

17.07.17 08:58Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Понад дві тисячі родичів жертв катастрофи літака рейсу МН17 у небі над Донбасом зберуться в Нідерландах 17 липня, в третю річницю трагедії. Учасники церемонії відкриють меморіал, присвячений їхнім близьким.

Ініціатори відкриття пам’ятного місця називають його "живим меморіалом" – всього було висаджено 298 дерев, за кількістю загиблих у катастрофі, передає Радіо Свобода.

Дерева будуть оточені соняшниками, які розквітають у липні.

Король Нідерландів Віллем-Александр і королева Максима приєднаються на цьому заході до інших офіційних осіб у парку Війфгуйзен поблизу аеропорту Схіпхол в Амстердамі.

Саме з цього аеропорту вилетів 17 липня 2014 року літак "Боїнг-777" "Малайзійських авіаліній", який так і не долетів до точки призначення, Куала-Лумпура.

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