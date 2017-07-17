Коблево встречает туристов туалетами, «оборудованными» душевыми шторками вместо дверей

После того, как в Николаевской области 20 мая состоялось выездное совещание в с. Коблево Березанского района, главной темой встречи была– подготовка области и непосредственно зон отдыха Черноморского побережья до нынешнего оздоровительно-туристического сезона.

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко во время выездного совещания возмутился состоянием автостанции в Коблево.

Губернатор отметил, что если НОПАС не приведет ее в порядок, необходимо заменить предприятие, обслуживающее местное население и гостей Коблево.

Сейчас ситуация на автостанции особо не изменилась, приезжающих туристов встречают туалеты «оборудован» душевой шторкой. Стоимость таких «условий» — 2 гривны.

Об этом сообщили Известия Николаевские