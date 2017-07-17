Абітурієнтам дозволили паперові заяви через проблеми з е-кабінетами

Через проблеми в роботі Єдиної електронної бази з питань освіти, абітурієнтам, які не можуть зареєструвати електронний кабінет у системі ЄДЕБО, надали можливість подавати документів паперовому вигляді.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти та науки від 14 липня 2017 року, повідомляє Osvita.ua.

"У зв'язку із запровадженням нового програмного забезпечення з посиленими вимогами до ідентифікації вступників, мають місце окремі випадки відмови в реєстрації електронних кабінетів, пов'язані з іншими розбіжностями в реєстраційних даних. У такому разі з 15 липня 2017 року вступник може подати заяву та документи в паперовій формі, якщо в присутності представника приймальної комісії вищого навчального закладу буде перевірена неможливість створення електронного кабінету вступника", - йдеться у листі міністерства за підписом застуника міністра Юрія Рашкевича.

Зазначається, що заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії вищого навчального закладу. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. Приймальні комісії ВНЗ кожного дня повині надати ДП "Інфоресурс" всі дані вступників, які надали до них документи паперовій формі.

Також у паперовій формі можуть подавати заяви на вступ абітурієнти, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі, передбачені Умовами вступу до ВНЗ або право на зарахування за квотами- 1 та квотами-2. Також вступники, які мають розбіжності в написанні особистих даних в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, у т.ч. вступники, які мають паперові атестати старого зразка (дипломи кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста із записами про здобуття середньої освіти), які не вносились до централізованих баз даних.