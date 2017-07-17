Около 64 тысяч животных на Николаевщине получили прививки от бешенства

17.07.17 10:46Сколько просмотров этой статьи14Сколько комментариев этой статьи0

Таковы результаты работы специалистов ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в Николаевской области в І полугодии.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области, сделано всего 5478636 профилактических прививок животным.

В том числе: 76 054 прививок КРС против сибирской язвы, 17133 прививки МРС против сибирской язвы, 1610 прививок лошадей против сибирской язвы, 48927 прививок свиней против классической чумы свиней, 2817620 прививок птицы против болезни Ньюкасла, 44252 прививки собак и 19465 прививок котов против бешенства.

Также с целью обеспечения эпизоотического благополучия области специалистами ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в Николаевской области проведено всего 299 759 исследований на инфекционные заболевания животных, в том числе: 76 503 исследования КРС на туберкулез, 69492 исследования КРС на лейкоз, 64912 исследований КРС на бруцеллез, 2262 исследования свиней на бруцеллез, 1244 исследования птицы на грипп, 17296 исследований птицы на болезнь Ньюкасла, 1154 исследования птицы на сальмонеллез.

По результатам исследований выявлено 572 положительных результата, но какие конкретно болезни были выявлены, в ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области не сообщают.

Об этом рассказало Інше.ТВ

Похожие новости

22.06.17 19:35Группа зоозащитников провела пикет под стенами Николаевской ОГА

18.04.17 16:19В Николаеве массовые убийства собак

15.04.17 22:43В центре защиты животных на содержание одной собаки-дворняги выделили 2 тыс. грн.

06.04.17 16:17В Николаевском зоопарке птичьего гриппа нет — экспертиза показала отрицательный результат

30.03.17 12:02В Лондоне бультерьер загрыз хозяина в эфире BBC TV

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Понедельник, 17.07.2017

Закругление верхнее-левое

11:01Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

10:46Около 64 тысяч животных на Николаевщине получили прививки от бешенства

10:38Абітурієнтам дозволили паперові заяви через проблеми з е-кабінетами

10:16Окупаційна влада збирається списати борги кримчан перед українськими банками

10:05В Николаеве «лучшего железнодорожника Украины» поймали при попытке украсть 1000 литров солярки (фото)

09:46Розенблату і Полякову запобіжний захід оберуть цього тижня

09:32Електромобілі в Україні: вигідно чи ні? Підрахунки експертів

09:17Коблево встречает туристов туалетами, «оборудованными» душевыми шторками вместо дверей

09:05Всемирный день международного уголовного правосудия

08:58В Нідерландах відкриють "живий меморіал" загиблим в МН17

08:45На пляже "Чайка" в 400 раз превышает норма кишечной палочки

08:33Горит поле вдоль трассы Николаев-Херсон

08:19Курс валют на 17 июля

08:07Сегодня в Украине осадков не ожидается

08:02За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий получил ранения

 16.07

21:00Автопарк Нацполиции Кривоозерского отделения пополнился автомобилями

20:53LOBODA выступила в Питере на фестивале запрещенной соцсети "Вконтакте"

20:36Список суперпродуктов, которые улучшат качество кожи и отсрочат старение

20:19За год цены на украинский лук выросли в три раза

20:04Николаевские спасатели выполняют проверки по водным объектам

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

03.07.17 11:002490

Николаевцам рассказали про тайны Дикого сада

03.07.17 11:152320

NASA: Ніагарський водоспад Марса (фото)

03.07.17 11:302720

У безвізову відпустку машиною. Де в ЄС найдешевший бензин? (ІНФОГРАФІКА)

03.07.17 11:452510

Недосипаючи, ми з’їдаємо на 40% калорій більше

Самые читаемые

08.07.17 23:178260

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

06.07.17 19:166890

На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

03.07.17 18:156530

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

13.07.17 14:455280

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама