Около 64 тысяч животных на Николаевщине получили прививки от бешенства

Таковы результаты работы специалистов ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в Николаевской области в І полугодии.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области, сделано всего 5478636 профилактических прививок животным.

В том числе: 76 054 прививок КРС против сибирской язвы, 17133 прививки МРС против сибирской язвы, 1610 прививок лошадей против сибирской язвы, 48927 прививок свиней против классической чумы свиней, 2817620 прививок птицы против болезни Ньюкасла, 44252 прививки собак и 19465 прививок котов против бешенства.

Также с целью обеспечения эпизоотического благополучия области специалистами ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в Николаевской области проведено всего 299 759 исследований на инфекционные заболевания животных, в том числе: 76 503 исследования КРС на туберкулез, 69492 исследования КРС на лейкоз, 64912 исследований КРС на бруцеллез, 2262 исследования свиней на бруцеллез, 1244 исследования птицы на грипп, 17296 исследований птицы на болезнь Ньюкасла, 1154 исследования птицы на сальмонеллез.

По результатам исследований выявлено 572 положительных результата, но какие конкретно болезни были выявлены, в ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области не сообщают.

Об этом рассказало Інше.ТВ