Призов до армії 2017: хто піде служити у серпні

17.07.17 11:13Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Уже в серпні цього року почнеться призов до армії, під який потраплять молоді люди віком від 20 до 27 років, які не мають права на відстрочку.

Про це пише Сегодня.

Скільки витратять на призовників

Президент Петро Порошенко доручив уряду розробити постанову про чисельність призовників та бюджет призовної кампанії на серпень.

У цьому році один призовник обходився державі у 3293 грн. При цьому 3,2 тисячі грн – це разова грошова допомога, а 93 грн – гроші на підготовку та проведення призову. У них не враховувалися витрати на транспорт та харчування.

Варто наголосити, що у квітні цього року на строкову службу в армію забрали понад 14 тисяч українців. У серпні призовники потраплять до Національної гвардії. Наразі невідомо скільки чоловік планується призвати на службу.

Кого призвуть до армії

У серпні в армію призиватимуть чоловіків у віці від 20 до 27 років, які не проходили службу. У них також не повинно бути судимості і вони повинні бути придатні за станом здоров’я.

Служити в армії призовникам доведеться півтора роки.

Варто підкреслити, що у травні цього року на службу також почали призивати українців з вищою освітою, які закінчили військову кафедру. Такі офіцери запасу вважаються придатними до 43 років.

Кого не заберуть в армію

Відстрочка від служби надається:

Тим, хто піклується про непрацездатну матір або батька, або іншого родича;

Особам з дитиною до трьох років;

Особам які самостійно виховують дитину;

Тим, у кого дві або більше дитини

Тим, у кого вагітна дружина або дружина-інвалід;

Сиротам;

Всім з тимчасовими проблемами зі здоров’ям;

Тим, у кого в той же час служить брат;

Особам молодше 21 року, які здобувають освіту за денною формою;

Вчителям;

Медикам;

Священикам;

Поліцейським;

Підозрюваним у кримінальних злочинах.

Повне звільнення від служби надається непридатним за станом здоров’я та особам старше 27 років.

Рішення про відстрочку українцям, які закінчили військову кафедру, приймає спеціальна атестаційна комісія при обласному військкоматі.

Що загрожує ухильниками

Українцям, які не з’явилися в зазначений термін і місце, або не повідомили комісаріат про зміну місця проживання, загрожує штраф у розмірі 85-119 грн. За повторне порушення – 170-255 грн.

За ухилення від призову громадянам загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Підкреслюється, що в такому випадку українцям світить умовний термін по закінченню якого судимість знімається.

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