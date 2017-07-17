Николаевщина вошла в ТОП-5 регионов Украины с наибольшим ростом потребительских цен

17.07.17 12:11Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Своеобразный рейтинг «Где в Украине лучше жить?» представил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Об этом сообщило Инше.ТВ

«Большую роль в том, какую страну считать бедной, а какую богатой, играет доля заработка, которая тратится семьей на продукты. Англичанин тратит на продукты и безалкогольные напитки 9% своих расходов, немец — менее 12%, а литовец 25%. Кошелек украинцев после покупки продуктов становится меньше вполовину. Поэтому мы решили выяснить как за последние полгода жизни изменился уровень жизни по регионам», — написал Алексей Дорошенко.

ТОП-5 регионов с наибольшим ростом потребительских цен

Херсонщина — 8% Николаевщина — 7% Иванофранковщина — 7% Киев — 7% Одесская область — 7%.

ТОП-3 регионов с падением средней зарплаты

Луганщина — 7% Киев — 5% Одесская область — 3%.

ТОП-5 регионов с наибольшим ростом средней зарплаты

Иванофранковщина — 18% Кировоградщина — 15% Житомирщина — 14% Винничина — 14% Днепропетровщина — 14%.

ТОП-5 регионов по падению уровня жизни

Луганщина — 13% Киев — 12% Одесская — 10% Ровенская — 6% Буковина — 1%.

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