Николаевщина вошла в ТОП-5 регионов Украины с наибольшим ростом потребительских цен Своеобразный рейтинг «Где в Украине лучше жить?» представил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Об этом сообщило Инше.ТВ «Большую роль в том, какую страну считать бедной, а какую богатой, играет доля заработка, которая тратится семьей на продукты. Англичанин тратит на продукты и безалкогольные напитки 9% своих расходов, немец — менее 12%, а литовец 25%. Кошелек украинцев после покупки продуктов становится меньше вполовину. Поэтому мы решили выяснить как за последние полгода жизни изменился уровень жизни по регионам», — написал Алексей Дорошенко. ТОП-5 регионов с наибольшим ростом потребительских цен Херсонщина — 8% Николаевщина — 7% Иванофранковщина — 7% Киев — 7% Одесская область — 7%. ТОП-3 регионов с падением средней зарплаты Луганщина — 7% Киев — 5% Одесская область — 3%. ТОП-5 регионов с наибольшим ростом средней зарплаты Иванофранковщина — 18% Кировоградщина — 15% Житомирщина — 14% Винничина — 14% Днепропетровщина — 14%. ТОП-5 регионов по падению уровня жизни Луганщина — 13% Киев — 12% Одесская — 10% Ровенская — 6% Буковина — 1%. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама