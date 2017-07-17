В Украину возвращается жара

17.07.17 13:00Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

На западе страны возможные дожди.

В конце недели на всей территории Украины ожидается жаркая погода, сейчас температура воздуха в областях не превышает +28°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Эспрессо.TV.

Она отметила, что завтра, 18 июля, атмосферный фронт с Польши приблизится к западным украинским границам, что может привести к небольшим дождям в западных регионах. В течение этой недели температура воздуха будет постепенно повышаться, а в конце недели в страну вернется жара.

В частности, сегодня в западном регионе осадков не предвидится, температура составит +20…25°C. Подобная ситуация будет и в северных областях, где воздух прогреется до +26°C. На востоке страны сегодня могут пройти небольшие грозовые дожди, температура будет в пределах +23…28°C. В центральных и южных областях осадков не ожидается, температура составит от +22…28°C.

В Киеве сегодня будет сухая малооблачная погода, температура в течение дня будет оставаться в пределах +24…25°C.

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