"У меня сегодня нет времени этим заниматься", - вице-мэр Николаева Турупалов о митинге предпринимателей

Заместитель городского головы Николаева по земельным вопросам Антон Турупалов из-за плотного графика не может заняться вопросом легализации деятельности владельцев аттракционов, кофемашин и дрифт-картов в городе, которые в понедельник устроили акцию протеста.

Об этом журналисту Podrobnosti.mk.ua сообщил сам вице-мэр Антон Турупалов, который курирует в Николаеве земельные, архитектурные, транспортные, а также вопросы экологии.