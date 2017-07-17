"У меня сегодня нет времени этим заниматься", - вице-мэр Николаева Турупалов о митинге предпринимателей

17.07.17 14:00Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Заместитель городского головы Николаева по земельным вопросам Антон Турупалов из-за плотного графика не может заняться вопросом легализации деятельности владельцев аттракционов, кофемашин и дрифт-картов в городе, которые в понедельник устроили акцию протеста.

Об этом журналисту Podrobnosti.mk.ua сообщил сам вице-мэр Антон Турупалов, который курирует в Николаеве земельные, архитектурные, транспортные, а также вопросы экологии.

  • У меня сегодня даже времени не было этим заниматься. Этим занимается Ермолаев (начальник департамента финансового контроля, надзора и противодействия коррупции – Ред.) и главы администраций. Там вопрос по благоустройству и районам. У меня по расписанию в понедельник личный прием, - прокомментировал Антон Турупалов.

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