Из николаевского русдрама уволены несколько человек: актеры бьют тревогу

В понедельник, 17 июля, в здании Николаевской областной государственной администрации состоялась встреча заместителей председателя областного совета Ивана Кухты и Андрея Кротова и экс-директора Николаевского русского художественного драматического театра, депутата облсовета Николая Кравченко, который рассказал о фальсификации и подмене контрактов с артистами театра новым руководителем Артемом Свистуном.

Об этом сообщает корреспондент «Николаевских Известий».

Экс-директор русдрама Николай Кравченко рассказал о том, что в стенах театра сейчас происходят вещи, которые противоречат законодательству Украины. Так, Кравченко отметил, что сотрудников русдрамтеатра в принудительном порядке заставляют писать заявления по собственному желаю.

— С 15 июля весь театр обычно уходит в отпуск. На данный момент актеры уже в отпуске, но перед отпуском на них давили по поводу увольнений. Каждого актера Свистун вызывал к себе и показывал контракт, который с ними заключал еще я, но самое интересное то, что сам контракт имеет три страницы: на первой – имя, фамилия сотрудника, на второй – срок работы в театре, я со всеми заключал на три года, а третья страница – подписи. Так вот, вторую страницу подменили, — рассказал Кравченко.

Также, на общем заседании замов и депутата присутствовали и актеры театра, бывшие и готовящиеся к увольнению: Татьяна Масельская, Дарья Узун, Ирина Хаитова, Лидия Борисова. Супруги Татьяна Моджук и Максим Шипин – сейчас находятся под давлением со стороны новоиспеченного директора театра Артема Свистуна, который уже дал им понять, что они могут скоро лишиться работы.

— На нашей встрече сейчас присутствуют и уволенные сотрудники театра, и те, кто еще борется за работу: Таня Моджук Максим Шипин – это актеры, которых только хотят уволить. Свистун вызывал к себе Максима и сказал, что срок его работы в театре истек, поскольку он подписал контракт на три месяца, в то время, как я, будучи директором, подписывал абсолютно со всеми актерами контракт на три года, — добавил Николай Кравченко.

В свою очередь, первый заместитель председателя областного совета Иван Кухта уточнил у Кравченко, сколько именно сотрудников театра уже уволены на данное время. — Вы сейчас сможете назвать точное количество сотрудников, которые были уволены и как руководство театра аргументировало свое решение? Что записали в трудовые книжки уволенных? — уточнил Кухта.

После этого Николай Кравченко подробно рассказал, каким образом давили на сотрудников, чтобы заставить их написать заявление по собственному желанию.

— Сейчас где-то более восьми человек уволены. Все было построено следующим образом: Свистун, его юрист, хотя в театре никогда не было никаких юристов, и вызывают к себе по одному сотруднику. Там прямая подделка документов. Еще интересен тот факт, что уволили некоторое время назад девушку, а в трудовую книжку записали увольнение 14 августа. Вы можете такое представить?! Что это за беспредел?! — ответил Кравченко.

Актриса театра Татьяна Моджук взяла слово и рассказала, как Свистун прямым текстом ей сказал, почему давит на актерский состав.

— Когда он вызывал меня в кабинет, то начал разговор с того, что, мол, я знаю твою позицию по поводу моего назначения, я помню, как ты монтировала видео и выкладывала Ютуб, как бегала с плакатами «Свистун – НЕТ» в облсовете. Я ему ответила открыто еще раз, что поддерживаю Николая Антоновича Кравченко и позицию свою не поменяю. Знаете, я уверена, что у него все распланировано, ведь, как только увольняется человек, то на следующий день вместо него приходит новый сотрудник, — подчеркнула актриса.

После переговоров, Иван Кухта и Андрей Кротов предложили решать проблему обдуманными методами.

— Давайте на 19 июля на «культурную» комиссию придет уволенный человек и без лишних эмоций расскажет, как все было на самом деле, чтобы это услышали все депутаты, — резюмировал Кухта.

Во время обсуждения проблемы предлагались разные варианты решений, начиная от заявлений в полицию и прокуратуру. Однако, все же, важные шаги к восстановлению справедливости было решено делать постепенно и обдуманно.