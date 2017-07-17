Из николаевского русдрама уволены несколько человек: актеры бьют тревогу

17.07.17 14:20Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

В понедельник, 17 июля, в здании Николаевской областной государственной администрации состоялась встреча заместителей председателя областного совета Ивана Кухты и Андрея Кротова и экс-директора Николаевского русского художественного драматического театра, депутата облсовета Николая Кравченко, который рассказал о фальсификации и подмене контрактов с артистами театра новым руководителем Артемом Свистуном.

Об этом сообщает корреспондент «Николаевских Известий».

Экс-директор русдрама Николай Кравченко рассказал о том, что в стенах театра сейчас происходят вещи, которые противоречат законодательству Украины. Так, Кравченко отметил, что сотрудников русдрамтеатра в принудительном порядке заставляют писать заявления по собственному желаю.

— С 15 июля весь театр обычно уходит в отпуск. На данный момент актеры уже в отпуске, но перед отпуском на них давили по поводу увольнений. Каждого актера Свистун вызывал к себе и показывал контракт, который с ними заключал еще я, но самое интересное то, что сам контракт имеет три страницы: на первой – имя, фамилия сотрудника, на второй – срок работы в театре, я со всеми заключал на три года, а третья страница – подписи. Так вот, вторую страницу подменили, — рассказал Кравченко.

Также, на общем заседании замов и депутата присутствовали и актеры театра, бывшие и готовящиеся к увольнению: Татьяна Масельская, Дарья Узун, Ирина Хаитова, Лидия Борисова. Супруги Татьяна Моджук и Максим Шипин – сейчас находятся под давлением со стороны новоиспеченного директора театра Артема Свистуна, который уже дал им понять, что они могут скоро лишиться работы.

— На нашей встрече сейчас присутствуют и уволенные сотрудники театра, и те, кто еще борется за работу: Таня Моджук Максим Шипин – это актеры, которых только хотят уволить. Свистун вызывал к себе Максима и сказал, что срок его работы в театре истек, поскольку он подписал контракт на три месяца, в то время, как я, будучи директором, подписывал абсолютно со всеми актерами контракт на три года, — добавил Николай Кравченко.

В свою очередь, первый заместитель председателя областного совета Иван Кухта уточнил у Кравченко, сколько именно сотрудников театра уже уволены на данное время. — Вы сейчас сможете назвать точное количество сотрудников, которые были уволены и как руководство театра аргументировало свое решение? Что записали в трудовые книжки уволенных? — уточнил Кухта.

После этого Николай Кравченко подробно рассказал, каким образом давили на сотрудников, чтобы заставить их написать заявление по собственному желанию.

— Сейчас где-то более восьми человек уволены. Все было построено следующим образом: Свистун, его юрист, хотя в театре никогда не было никаких юристов, и вызывают к себе по одному сотруднику. Там прямая подделка документов. Еще интересен тот факт, что уволили некоторое время назад девушку, а в трудовую книжку записали увольнение 14 августа. Вы можете такое представить?! Что это за беспредел?! — ответил Кравченко.

Актриса театра Татьяна Моджук взяла слово и рассказала, как Свистун прямым текстом ей сказал, почему давит на актерский состав.

— Когда он вызывал меня в кабинет, то начал разговор с того, что, мол, я знаю твою позицию по поводу моего назначения, я помню, как ты монтировала видео и выкладывала Ютуб, как бегала с плакатами «Свистун – НЕТ» в облсовете. Я ему ответила открыто еще раз, что поддерживаю Николая Антоновича Кравченко и позицию свою не поменяю. Знаете, я уверена, что у него все распланировано, ведь, как только увольняется человек, то на следующий день вместо него приходит новый сотрудник, — подчеркнула актриса.

После переговоров, Иван Кухта и Андрей Кротов предложили решать проблему обдуманными методами.

— Давайте на 19 июля на «культурную» комиссию придет уволенный человек и без лишних эмоций расскажет, как все было на самом деле, чтобы это услышали все депутаты, — резюмировал Кухта.

Во время обсуждения проблемы предлагались разные варианты решений, начиная от заявлений в полицию и прокуратуру. Однако, все же, важные шаги к восстановлению справедливости было решено делать постепенно и обдуманно.

Похожие новости

27.03.17 15:28Театральная афиша Николаева

14.03.17 14:30В Николаеве организовывают обмен вещами

27.02.17 15:45Николаевская театральная афиша

29.01.17 20:30Николаевских театралов приглашают на спектакль «Дикарь»

14.01.17 16:15В Николаеве стремительно растет курс доллара

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Понедельник, 17.07.2017

Закругление верхнее-левое

16:56В Черногории эвакуируют туристов из-за лесных пожаров

16:45Пользовательницу сайта знакомств арестовали за шантаж

16:33Интересные обычаи разных стран и народов

16:13Премьера Игры престолов 7: реакция сетей

15:57В Николаевском заповедном парке погибло 12 пеликанов: птицы ударились о провода электросети

15:49Центр Николаева продолжают насыщать рекламными щитами

15:36На Киевщине нашли незаконный мусор из Львова

15:22Лишь бы дали работать в рамках закона: предприниматели Николаева готовы погасить «налоговый» долг за 5 лет

15:11В Харькове трамвай задавил пешехода в наушниках

14:57Полиция назвала самые угоняемые авто в Киеве

14:44В Одессе при взрыве гранаты погиб подросток

14:31В Кривом Озере детские шалости с огнем привели к пожару

14:20Из николаевского русдрама уволены несколько человек: актеры бьют тревогу

14:00"У меня сегодня нет времени этим заниматься", - вице-мэр Николаева Турупалов о митинге предпринимателей

13:49Завтра в Николаеве временно не будет работать линия "102"

13:38Вчора хлопчик ледве не задушився в автівці – батьки, увага!

13:24Батуты украсили николаевскую мэрию — акция

13:13В Китае диснеевского Винни-Пуха подвергли цензуре

13:00В Украину возвращается жара

12:45Ученые вживили чип в мозг, чтобы вернуть зрение

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

03.07.17 17:092400

В Николаеве за неделю родилось более сотни малышей

03.07.17 17:232560

Дети льготных категорий из Николаева отправились отдыхать на Черноморское побережье

03.07.17 17:372720

В деятельности николаевского криминального авторитета Наума СБУ нашла российский след

03.07.17 17:492520

На Закарпатье мужчина сжег сам себя

Самые читаемые

08.07.17 23:178360

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

06.07.17 19:167020

На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

03.07.17 18:156630

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

13.07.17 14:455330

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама