На Киевщине нашли незаконный мусор из Львова

Неизвестные выгрузили отходы на стихийной свалке.

На территории Винаровской сельсовета Ставищенского района Киевской области обнаружили 40 тонн мусора из Львова. Информация о выгрузке мусора поступила в 9.15 понедельника, 17 июля, сообщили в полиции, передаёт КорреспонденТ.net

"Следственно-оперативная группа на месте преступления обнаружила свалку мусора, длиной около 15 м и высотой около 1,7 м, в которой находились платежные документы с указанием различных львовских организаций", – говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.