Центр Николаева продолжают насыщать рекламными щитами

17.07.17 15:49Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Днем в понедельник, 17 июля, рабочие начали установку очередной рекламной конструкции в центре Николаева.

В этот раз рекламный щит «воткнули» на самом оживленном городском перекрестке: на пересечении проспекта Центрального (Ленина) и ул. Садовой. Мало того, что на этом перекрестке рекламных конструкций и без того в избытке, так вновь установленный щит будет закрывать светофор подъезжающим со стороны ул. Чкалова водителям. А ведь данный перекресток не только самый оживленный в городе, но и один из наиболее аварийно опасных.

Тот факт, что Николаева безобразно перегружен наружной рекламой в последние годы отмечают все, кто хотя бы раз побывал в Николаеве. Так, посетившая наш город в апреле нынешнего года посол Франции в Украине Изабель Дюмон, проехав по городу, заявила мэру Александру Сенкевичу следующее:

«Меня удивило, не чуть-чуть, а очень удивило количество этих билбордов, их очень много. Я в жизни никогда не видела город, где столько билбордов. Я не знаю, может быть это специальность (специализация города – прим.). мне было бы интересно услышать, как они появились… Это во всех городах есть, но это уже, как загрязнение билбордами».

Несмотря на всеобщее недовольство, количество рекламных носителей в Николаеве продолжает расти. Происходит это при полном попустительстве и даже содействии городских властей — прежде всего, мэра Сенкевича.

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