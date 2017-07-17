Парень из Николаева потерял память на запорожском курорте

17.07.17 18:41Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Запорожская полиция разыскали родственников 23-летнего парня, который потерял память, находясь на популярном запорожском курорте в поселке Кирилловка.

Молодой человек пришел в субботу, 15 июля, в Кирилловское отделение полиции, где рассказал, что утром проснулся в лесополосе вблизи Кирилловки и ничего о себе не помнит. Сотрудники полиции доставили парня в больницу. Через средства массовой информации правоохранители обратились к общественности с просьбой помочь установить личность мужчины по приметам и фотографии. За считанные часы информация была распространена за пределами Запорожской области и уже вечером 15 июля на связь с полицейскими вышли родные парня.

Выяснилось, что 23-летний парень живет в городе Николаеве.

Уже в воскресенье, 16 июля, за парнем в больницу приехал брат, который поблагодарил медиков и правоохранителей за помощь. Сейчас мужчина с семьей и в безопасности.

Похожие новости

29.05.17 17:42За последние два года закрылась каждая шестая пекарня

28.05.17 11:53Николаевский крокодил Вася попал в Книгу рекордов Украины

28.05.17 08:38Українці вибороли 3 медалі на етапі Кубку світу з веслування

01.03.17 12:00Николаевские корабелы изготавливают конструкции для моста через Днепр в Запорожье

27.01.17 13:20Букмекеры верят в победу МБК "Николаев" над БК "Запорожье"

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Понедельник, 17.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Промоутер Кличко: Владимир пока не решил, проводить ли реванш с Джошуа

20:45СМИ: "Крымского диверсанта" Захтея лишили гражданства РФ

20:30Режим ЧП в Турции продлили на три месяца

20:20«Мне просто нравится это делать»: украинский художник оригинально вписывает персонажей классических полотен в антураж современного Киева

20:05Новоназначенный советник Савченко проверил состояние машин на пригородном 163 маршруте

19:50Самые дорогие книги в истории человечества

19:35В Киеве нашли склад поддельного виски на 5 млн

19:20Порошенко: Киев поможет вернуть Приднестровье

19:05Меньше преступлений: Аваков опубликовал статистику

18:53В Калифорнии запустили 20 млн зараженных комаров для борьбы с вирусом Зика

18:41Парень из Николаева потерял память на запорожском курорте

18:20В Николаеве на плошади Победы сбили ребенка

18:10Субсидию могут не предоставить из-за задолженности ЖКУ даже в одну копейку

18:00Два пляжа Николаева попали в список самых опасных пляжей Украины

17:45Кому нельзя есть кабачки

17:35Во Львовской обл. 14-летняя школьница отравилась таблетками, чтобы не ехать в деревню

17:25Турция внесла в черный список тысячи россиян

17:15Рейтинг Мэй достиг наихудшего уровня

16:56В Черногории эвакуируют туристов из-за лесных пожаров

16:45Пользовательницу сайта знакомств арестовали за шантаж

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.07.17 08:002450

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии, - Reuters

04.07.17 08:152270

Стало відомо, коли держсекретар США Тіллерсон відвідає Україну

04.07.17 08:302640

В 2017 году долги украинцев за ЖКУ увеличились — Госстат

04.07.17 08:452250

4 июля отменили "Ракету" по маршруту "Херсон-Кинбурн"

Самые читаемые

08.07.17 23:178490

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

06.07.17 19:167200

На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

13.07.17 14:455410

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

05.07.17 16:004210

Сергей Герасименко: «Мы стараемся сделать жизнь и быт наших жильцов комфортными и надеемся, что поможет нам в этом городская власть»

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама