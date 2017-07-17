Парень из Николаева потерял память на запорожском курорте
|17.07.17 18:41
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Запорожская полиция разыскали родственников 23-летнего парня, который потерял память, находясь на популярном запорожском курорте в поселке Кирилловка.
Молодой человек пришел в субботу, 15 июля, в Кирилловское отделение полиции, где рассказал, что утром проснулся в лесополосе вблизи Кирилловки и ничего о себе не помнит. Сотрудники полиции доставили парня в больницу. Через средства массовой информации правоохранители обратились к общественности с просьбой помочь установить личность мужчины по приметам и фотографии. За считанные часы информация была распространена за пределами Запорожской области и уже вечером 15 июля на связь с полицейскими вышли родные парня.
Выяснилось, что 23-летний парень живет в городе Николаеве.
Уже в воскресенье, 16 июля, за парнем в больницу приехал брат, который поблагодарил медиков и правоохранителей за помощь. Сейчас мужчина с семьей и в безопасности.