Парень из Николаева потерял память на запорожском курорте

Запорожская полиция разыскали родственников 23-летнего парня, который потерял память, находясь на популярном запорожском курорте в поселке Кирилловка.

Молодой человек пришел в субботу, 15 июля, в Кирилловское отделение полиции, где рассказал, что утром проснулся в лесополосе вблизи Кирилловки и ничего о себе не помнит. Сотрудники полиции доставили парня в больницу. Через средства массовой информации правоохранители обратились к общественности с просьбой помочь установить личность мужчины по приметам и фотографии. За считанные часы информация была распространена за пределами Запорожской области и уже вечером 15 июля на связь с полицейскими вышли родные парня.

Выяснилось, что 23-летний парень живет в городе Николаеве.

Уже в воскресенье, 16 июля, за парнем в больницу приехал брат, который поблагодарил медиков и правоохранителей за помощь. Сейчас мужчина с семьей и в безопасности.