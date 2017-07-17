Новоназначенный советник Савченко проверил состояние машин на пригородном 163 маршруте

Советник губернатора Николаевщины Алексея Савченко по вопросам транспорта Андрей Максименко и сотрудники «Укртрансбезпеки» в Николаевской области в понедельник, 17 июля, устроили проверку на пригородном 163 маршруте.

Чиновники приехали на конечную остановку 163 маршрута – Николаевский железнодорожный вокзал, чтобы лично проверить, придерживается ли заключенного договора с ОГА перевозчик, передает корреспондент 0512.

Отметим, киевлянина Андрея Максименко назначили на должность советника патронатной службы главы ОГА по вопросам транспорта относительно недавно, 11 июля. Это первая проверка новоназначенного советника губернатора.

По его словам, проверка перевозчиков началась именно с этого маршрута в связи с недавним инцидентом, когда водитель 163 «маршрутки» избил николаевского журналиста Юрия Коваленко.

Первый день вышли на проверки. Проверка 163 маршрута - это была принципиальная позиция облгосадминистрации, связанная с недавним инцидентом с нападением на журналиста. Теперь каждый день у нас будут выезды на проверки, - комментирует Максименко.

Чиновники прошлись по всем машинам 163 маршрута, которые стояли на остановке, проверили у всех водителей документы, заходили в салоны маршруток, и даже открывали капоты машин.

Как заявил Андрей Максименко, его не устраивает качество пригородных перевозок на Николаевщине. Одну из проверенных машин чиновник назвал «скотовозом», который не предназначен для транспортировки людей. Но, как объяснил водитель, данная машина сегодня не выйдет на маршрут, она находится на ремонте.

В итоге проверки, главные нарушения свелись к 3 пунктам:

1. Маршрутные такси должны отправлять исключительно с автостанций, а конечная на ЖД-вокзале таковой не является.

2. Ненадлежащие техническое состояние машин (трещины на стекле, состояние сидений, салона, кузова)

3. Не ведется индивидуальная контрольная книжка водителя и книга учета пассажиропотока. То есть, по некоторой проверенной документации, последний билет на проезд был продан в еще в мае.

Сотрудники «Укртрансбезпеки» зафиксировали все нарушения. Далее составленные документы будут переданы в суд, где решится судьба перевозчиков.

Но, по словам Максименко, он готов принимать радикальные меры – разрывать договора с перевозчиками, у которых будут регулярные нарушения.

Как пожаловались корреспонденту 0512 водители маршруток, цена на проезд слишком низкая, у них не хватает денег, чтобы содержать автомобили в надлежащем состоянии. По их словам, за последние годы сильно выросли цены на запчасти и топливо, а цена за проезд осталась низкой. Они видят только один вариант выхода из ситуации – дотировать маршрутные перевозки с областного бюджета, или же открыть специальные заправки и сервисные центры, где водители смогут по заниженным ценам покупать запчасти и топливо.