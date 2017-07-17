Мужская мода сезона осень-зима 2017-2018

17.07.17 23:59Сколько просмотров этой статьи19Сколько комментариев этой статьи0

Чтобы быть успешным и уверенным в себе мужчиной, недостаточно обладать только интеллектуальными способностями.

Важно иметь свой собственный стиль и следовать основным тенденциям моды.

Основные тенденции в мужской моде

Главный тренд сезона – укороченная одежда. Укороченные куртки и полупальто выгодно подчеркивают мужскую фигуру, придают силуэту мужественность. Все еще в моде остаются укороченные брюки – классические, но длиной до косточки. Тем, кто не хочет обзаводиться новыми брюками, можно предложить просто подворачивать низ брючин.

Основные материалы, используемые в мужском гардеробе: плотный трикотаж и кожа, а также деним, который в предстоящем сезоне проникает даже в офисный стиль. Остаются в моде регланы мужские, которые можно надевать с джинсами и теплыми брюками.

Мех, использовавшийся в прошлом сезоне в основном на воротниках мужских курток, этой зимой будет представлен в полном объеме на укороченных моделях. Для особо изысканных джентльменов есть еще один очень модный материал – бархат. Он представлен в благородных оттенках красного, сливового, зеленого, и фиолетового. Популярным остается сочетание разных тканей в одном костюме, так называемая лоскутная техника «пэчворк».

Безусловным лидером среди верхней мужской одежды стало длинное пальто. Оно удобно не только в повседневной носке, но также подходит для деловых встреч.

Цветовые решения

Какие цвета лучше использовать мужчинам:

  1. Хитом сезона среди мужских оттенков признан лазурно-синий.
  2. Актуальны во все времена серый, черный и белый цвета.
  3. Красный, коричневый, бледно-желтый и фиолетовый подойдут экстравагантным представителям сильного пола.
  4. Для мужских костюмов самыми модными считаются синий, зеленый и коричневый оттенки.

Принты и узоры

Самые модные узоры, с которыми вы будете в тренде предстоящей зимой:

  1. Среди принтов, как и в женской одежде, модна абстракция, яркие геометрические узоры и надписи, в некоторых коллекциях представлен даже цветочный принт.
  2. Клетка все так же популярна, она представлена в красно-черной и желто-черной гамме.

В целом, одежда должна быть стильной и комфортной, не сковывать движение при ходьбе или за рулем.

Обязательным аксессуаром для мужчин на будущий сезон является шляпа. Для деловых встреч необходимо подобрать подходящий по цвету галстук.

Сегодня очень легко всегда оставаться модным мужчиной. Достаточно иметь в своем гардеробе 2-3 костюма и уметь хорошо комбинировать их с разнообразными деталями, ежегодно подбирая популярные в предстоящем сезоне детали гардероба. А распродажи в магазинах позволят дополнительно сэкономить на одежде. Нужно просто зайти на сайт и выбрать подходящий вариант со скидкой.



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