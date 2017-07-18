Курсы валют в Украине на 18 июля

Национальный банк Украины на 18 июля 2017 года укрепил курс гривны до 25,96 грн за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Курсы валют Нацбанка установлены на следующем уровне:

курс доллара: 2596,4818 гривен за 100 долларов (-5,2839);

курс евро: 2976,0874 гривны за 100 евро (+6,1719);

курс рубля: 4,3959 гривны за 10 рублей (+0,0510).