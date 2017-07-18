В Корабельном районе торжественно открыли частично обновленный сквер «Белая акация»

18.07.17 10:38Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

В понедельник, 17 июля, в Корабельном районе открыли обновленный сквер "Белая акация" - любимое место отдыха многих местных жителей.

На торжествах присутствовал и городской голова Александр Сенкевич. Но стоит заметить, что это лишь первая очередь реконструкции. Вместо разбитых асфальтированных дорожек появилась плитка, а также новые, изящные фонари. И все это удовольствие стоило городскому бюджету ни много-ни мало 1 миллион 400 тысяч гривен, передаёт Свідок.info

Идея реконструировать "Белую акацию" появилась тогда, когда в прошлом году предприниматели Корабельного района за свой счет облагородили территорию неподалеку сквера. Сейчас там проводят показы фильмов под открытым небом. Именно этот зеленый уголок и вдохновил депутата городского совета, директора КП «ЭЛУ автодорог» Наталью Горбенко на то, чтобы реконструировать весь сквер "Белая акация". Депутат стала главным инициатором этой идеи. Но не все получилось гладко. Ведь первую очередь обещали закончить еще в прошлом году. Причины задержки назвал городской голова.

Александр Сенкевич: Мы должны были закончить в прошлом году, но в связи с погодными условиями и с поздними тендерами мы закончили освещение и в этом году наконец-то закончили покрытие. Мы не собираемся останавливаться на сделанном. В следующем году мы продолжим. Там еще есть большое количество дорожек. С той стороны есть что делать.

Вот, перед вами граница, где заканчивается обновленный и старый сквер "Белая акация". Асфальтовое покрытие плавно перетекает в новое - плиточное. Остальную часть сквера - мы доделаем в следующем году, - обещает Александр Сенкевич.

Такого же мнения и Наталья Горбенко.

Кроме этого уже осенью планируется высадить здесь новые зеленые насаждения. И среди них даже редкостные виды, - удивляет Наталья Горбенко. Идея такая, что высаживать деревья тут будут и выпускники школ. Главное задание - чтобы сквер стал любимым местом отдыха жителей Корабельного района. Вот только, что будет с новыми насаждениями, выживут ли они, это еще вопрос. Судя по тем деревцам, которые сейчас растут в сквере, с поливом тут большие проблемы. Вот засыхающий саженец, который только недавно появился на аллее.

И хоть на открытии "Белой акации" и газоны, и деревья активно поливали, можно сделать вывод, что делают это все таки не регулярно. К примеру вот засыхающие туи.

Кроме "Белой акации" Александр Сенкевич пообещал, что до сентября месяца за счет денег городского бюджета облагородят сквер солдата в Варваровке, а к концу года появится новое освещение Верхней Набережной.

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10:38В Корабельном районе торжественно открыли частично обновленный сквер «Белая акация»

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