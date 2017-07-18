04.07.17 14:522230
На Николаевщине жители села перегородили проезд водителям фур
|18.07.17 11:08
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Водители села Полигон Витовского района Николаевской области перекрыли проезд для грузовых автомобилей, которые пытаются проехать через поселок.
Водители села Полигон Витовского района Николаевской области перекрыли проезд для грузовых автомобилей, которые пытаются проехать через поселок.
Об этом сообщила одна из организаторов Наталия Веха на своей странице в Фейсбуке.
Так, активисты соорудили из автомобильных шин блок пост и устроили дежурство, передаёт INSHE.TV
Кроме Наталии Вехи в акции участвует депутат Шевченковской территориальной общины Таисия Баклицкая и жители полигона Андрей Щукин и Иван Бодаренко.