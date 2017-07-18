В Украине запустили две электростанции

18.07.17 11:21Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Антрацитовые станции начали работать для прохождения летнего пика потребления электроэнергии.

В понедельник, 17 июля, энергохолдинг ДТЭК запустил Приднепровскую и Криворожскую теплоэлектростанции в Днепропетровской области для прохождения летнего пика потребления электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

"Энергоблоки №9 мощностью 150 МВт Приднепровской ТЭС и №5 мощностью 300 МВт Криворожской ТЭС, по команде Укрэнерго, работают в энергосистеме Украины и компенсируют вышедшие в ремонт энергоблоки атомных станций. Таким образом, тепловые станции балансируют потребности индустриального региона Украины в электроэнергии", – говорится в сообщении.

В ДТК напомнили, что обе ТЭС были вынужденно остановлены в апреле для накопления дефицитного антрацита.

"В мае 2017 года компания ДТЭК получила первую партию топлива из ЮАР – 75 тыс. тонн угля для своих антрацитовых ТЭС. Поставки угля на станции продолжаются и сейчас. В данный момент на складах обеих станций накоплено более 200 тыс. тонн антрацита. Этого запаса хватит на полтора месяца работы обеих станций минимальным составом – по одному энергоблоку", – отметили в энергохолдинге.

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