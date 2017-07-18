Миколаївщина зібрала більше півтора мільйони тонн зерна

Департамент агропромислового розвитку інформує, що аграрії області намолотили 1 мільйон 644 тисяч тонн зерна нового врожаю. При цьому середня урожайність складає 30,3 ц/га.

На ранок сьогоднішнього дня ще в двох районах, Березнегуватському та Новоодеському, отримано більше 100 тис.тонн зерна ранніх зернових та зернобобових культур.

Найвища урожайність зернових культур залишається в Миколаївському – 36,2 ц/га, Очаківському – 34,8 ц/га та Арбузинському – 34,3 ц/га районах.

Поряд з цим зібрано рапс з площі 23 тис. га, намолочено 44 тис. тонн при урожайності 22,3 ц/га.

У цілому на збиральних роботах за останню добу працювало 2293 од. зернозбиральних комбайнів, при цьому добовий виробіток на 1 комбайн склав – 22 га.

На звільнених площах проводиться підготовка ґрунту для посіву озимих сільськогосподарських культур урожаю 2018 року, на цей час фактично підготовлено 344 тис. га.

Про це інформує Миколаївська правда