Вступительная кампания-2017: Девушки массово подали заявления на военные специальности

18.07.17 12:37Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

В 2017 году в ходе вступительной кампании украинские девушки начали массово подавать документы на военные специальности.

Об этом сообщает ТСН.

По итогам вступительной кампании, более трех сотен абитуриентов пошли в военные вузы, поскольку намерены наследовать опыт родителей, воюющих в зоне АТО. Некоторые хотят получить знания для офицерских должностей, а некоторых устроит контрактная служба. Так, среди девушек на отдельные профессии в этом году в Киевском национальном университете им.Т.Шевченко претендовали по 10-12 человек.

Также известно, что в 2017 году заявления в разные военные вузы подали 10 детей, родители которых погибли в АТО, а также 339 детей, родители которых имеют статус участника боевых действий и еще 368 самих участников АТО, которые решили получить высшее военное образование. Абитуриентам нужно было пройти медицинскую комиссию, психологическое тестирование и сдать нормативы по физической подготовке. Врачи удивляются, потому что так много девушек не видели давно. "Рекорд, наверное", - говорят они.

Преимущество же при зачислении в военные вузы отдают спортсменам и выпускникам военных лицеев. В этом году ни одного заявления военных вузов не подали солдаты срочной службы, зато контрактники, уже попробовав армейской жизни, идут повышать квалификацию. Курсанты объясняют – это еще и выгодно, потому что не будут иметь стипендию, а привычную зарплату. "Он получает денежное обеспечение такое, как он получает в воинской части", - пояснил заместитель начальника военного института с морально-психологического обеспечения Сергей Мотыга.

Отвечая на психологические тесты, будущие курсанты смеются и убеждают, что военное дело наконец стало престижным. При этом, уверены абитуриенты, военное противостояние на Донбассе может скоро заершиться. "Где война, а где мир. Война – это ненадолго", - уверены они.

Похожие новости

18.07.17 13:05Сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись

17.07.17 10:38Абітурієнтам дозволили паперові заяви через проблеми з е-кабінетами

16.07.17 19:01Діти з окупованих Криму і Донбасу хочуть навчатися в українських вишах

15.07.17 11:33Черноморский флот РФ отработал ракетные удары

24.07.14 10:08Количество поданных заявлений в рамках вступительной кампании в Украине выросло до 1,6 млн

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Вторник, 18.07.2017

Закругление верхнее-левое

14:47Порошенко: Проект "Новороссия" потерпел крах

14:34Tesla с автопилотом попала в аварию в США

14:16Парень с Николаева потерял память на курорте

14:01Аваков запевняє, що кількість злочинів знизилася

13:55Найдены пять противотанковых мин на Николаевщине

13:41Віце-президент ФІФА заарештований за підозрою в корупції

13:34Швейцарські вчені роздрукували унікальне 3D-серце, що відтворює функції органу

13:05Сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись

12:53Миколаївщина зібрала більше півтора мільйони тонн зерна

12:37Вступительная кампания-2017: Девушки массово подали заявления на военные специальности

12:21От мэра Кличко ушел известный заместитель

12:10На Николаевщине грузовик перевернулся на ж/д путях; пострадали два человека

11:58Барселона отчиталась о рекордных доходах за год

11:46Размер компенсации нардепам за аренду жилья увеличили почти вдвое

11:34В Черновцах разбился рейсовый автобус, есть жертвы

11:21В Украине запустили две электростанции

11:08На Николаевщине жители села перегородили проезд водителям фур

10:55Украину представят 44 спортсмена на олимпийском фестивале в Венгрии

10:49США полностью отменили запрет на провоз ноутбуков в самолетах

10:38В Корабельном районе торжественно открыли частично обновленный сквер «Белая акация»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

04.07.17 14:522230

В Николаеве обнаружили 14 детей-бродяг

04.07.17 15:152460

В Николаевской области падает численность населения

04.07.17 15:342730

Уже на этой неделе правительство выделит 15 млрд грн на субсидии – Гройсман

04.07.17 17:192480

ЕС: Олигархи мешают реформам в Украине

Самые читаемые

08.07.17 23:178930

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

06.07.17 19:167470

На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

13.07.17 14:455750

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

05.07.17 16:004430

Сергей Герасименко: «Мы стараемся сделать жизнь и быт наших жильцов комфортными и надеемся, что поможет нам в этом городская власть»

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама