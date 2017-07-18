Вступительная кампания-2017: Девушки массово подали заявления на военные специальности

В 2017 году в ходе вступительной кампании украинские девушки начали массово подавать документы на военные специальности.

Об этом сообщает ТСН.

По итогам вступительной кампании, более трех сотен абитуриентов пошли в военные вузы, поскольку намерены наследовать опыт родителей, воюющих в зоне АТО. Некоторые хотят получить знания для офицерских должностей, а некоторых устроит контрактная служба. Так, среди девушек на отдельные профессии в этом году в Киевском национальном университете им.Т.Шевченко претендовали по 10-12 человек.

Также известно, что в 2017 году заявления в разные военные вузы подали 10 детей, родители которых погибли в АТО, а также 339 детей, родители которых имеют статус участника боевых действий и еще 368 самих участников АТО, которые решили получить высшее военное образование. Абитуриентам нужно было пройти медицинскую комиссию, психологическое тестирование и сдать нормативы по физической подготовке. Врачи удивляются, потому что так много девушек не видели давно. "Рекорд, наверное", - говорят они.

Преимущество же при зачислении в военные вузы отдают спортсменам и выпускникам военных лицеев. В этом году ни одного заявления военных вузов не подали солдаты срочной службы, зато контрактники, уже попробовав армейской жизни, идут повышать квалификацию. Курсанты объясняют – это еще и выгодно, потому что не будут иметь стипендию, а привычную зарплату. "Он получает денежное обеспечение такое, как он получает в воинской части", - пояснил заместитель начальника военного института с морально-психологического обеспечения Сергей Мотыга.

Отвечая на психологические тесты, будущие курсанты смеются и убеждают, что военное дело наконец стало престижным. При этом, уверены абитуриенты, военное противостояние на Донбассе может скоро заершиться. "Где война, а где мир. Война – это ненадолго", - уверены они.