Сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись

Сервис завис из-за большого количества пользователей, потому что не рассчитали мощность

В первые два дня вступительной кампании система Единой государственной электронной базы по вопросам образования "упала", потому что была перегружена. Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец в комментарии DT.UA.

В связи с этим 40 тысяч абитуриентов не смогли подать заявки должным образом.

"Сейчас их исправляют в ручном режиме. Данные потерялись во время отключения сервера, который завис", - сказал Ковтунец.

При этом, по его словам, сервис завис из-за большого количества пользователей, потому что не рассчитали мощность.

"Разработчик все разработал правильно. Ошибся эксплуатант системы - ГП "ИнфоРесурс", он не подключил надлежащую мощность, и система зависла, потерялись связи между заявлениями абитуриентов и реестром результатов ВНО", - отметил замминистра.