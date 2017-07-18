Аваков запевняє, що кількість злочинів знизилася

18.07.17 14:01Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

За перше півріччя 2017 року кількість злочинів знизилась на 16,5%. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Пише РБК.

Вказано, що розкрито на 20,5% злочинів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. "У сфері особливо тяжких злочинів проти життя і здоров'я людей рівень розкриття злочинів становить від 87% по умисним вбивствам до 93% - нанесення тяжких тілесних злочинів. Зниження рівня злочинності по групам злочинів становить від 10% до 22% - у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Зниження кількості злочинів, вчинених неповнолітніми - на 5%; вчинених щодо неповнолітніх - на 24%.

У сфері захисту економіки: зростання рівню розкриття злочинів у сфері господарської діяльності становить 22%, у сфері службової діяльності - 53%, у сфері використання бюджетних коштів - 16%", - зазначається у повідомленні. Також вказано, що до суду направлено в 4 рази більше протоколів про порушення антикорупційного законодавства ніж за перше півріччя минулого року, при цьому актів про правопорушення з ознаками кримінального злочину - в 1,5 рази більше; актів за фактом зловживання владою або службовим становищем - в 2,5 рази більше.

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