В Николаеве на опасном перекрестке установили дорожные знаки

18.07.17 15:01Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве во вторник, 18 июля, на опасном пересечении улиц 11-я Продольная и 5-я Линия установили дорожные знаки после ряда дорожно-транспортных происшествий на этом месте.

Об этом сообщает Николаев24 с отсылкой на Преступности.нет

Согласно установленным дорожным знакам приоритета, на этом перекрестке главной дорогой является улица 5-я Линия и 11-я Продольная соответственно – второстепенной.

Как известно, за короткий промежуток времени на данном перекрестке случилось сразу несколько ДТП. Так, 27 июля столкнулись «ЗАЗ» и «Toyota Prius» управления патрульной полиции. Тогда пострадало несколько человек, а водитель «ЗАЗ» впоследствии, по информации издания «Новости-N», скончался в больнице. А 15 июля произошло ДТП с участием «Mercedes Vito» и «Газель», в результате которого была насмерть сбита женщина-пешеход.

Еще одно столкновение автомобилей «Mercedes-Benz Vito» и «Nissan Juke» произошло в понедельник, 17 июля.

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