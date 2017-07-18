В июне украинцы продали валюты на $339 млн больше, чем купили В июне чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему составила $338,6 млн. Об этом сообщается на сайте Национального банка. По данным НБУ, в июне банки продали наличной валюты населению на $432,5 млн, купили — на $771,1 млн. С начала текущего года чистая продажа населением валюты составила 1,474 млрд. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама