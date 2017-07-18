В июне украинцы продали валюты на $339 млн больше, чем купили

18.07.17 15:16Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В июне чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему составила $338,6 млн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

По данным НБУ, в июне банки продали наличной валюты населению на $432,5 млн, купили — на $771,1 млн.

С начала текущего года чистая продажа населением валюты составила 1,474 млрд.

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