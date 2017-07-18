В Николаеве один из членов «банды Апти» пошел на сделку с прокурором

Ленинский районный суд Николаева утвердил соглашение о признании вины, заключенное между прокурором и обвиняемым Дмитрием Сабодажем – одним из членов преступной группировки, которая ночью в апреле текущего года организовала и совершила поджог техники на территории предприятия «Агромастер».

Как сообщают Новости-N, указанную группировку возглавляет чеченец Апти Ислангиреев. По информации Главного управления Нацполиции в Николаевского области, преступники длительное время совершали на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров. А в ту ночь они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле.

Согласно утвержденному судом соглашению, Дмитрия Сабодажа признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), которое, как отмечается в приговоре, не было завершено по независящим от него причинам.

Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в три года. При этом суд оставил его под круглосуточным домашним арестом до вступления приговора в силу. Как известно, Сабодаж изначально пошел на сотрудничество со следствием, и ему одному в качестве меры пресечения определили домашний арест, остальных взяли под стражу.

Примечательно, что в приговоре нет ни слова об организованном покушении на убийство. Отмечается, что поджог и был их совместным преступным умыслом. Хотя при этом также указывается, что материалы относительно других членов банды выделены в отдельное производство.

Стоит отметить, что Дмитрий Сабодаж был одним из группировки, который проник на территорию предприятия и непосредственно совершил поджог, облив автомобиль «DAF» и погрузчик «АМКОДОР 352 С-02» горюче-смазочными материалами и подпалив. После этого все трое скрылись с места преступления, а охранники и сотрудники предприятия потушили огонь. Общая сумма причиненного ущерба – около 30 тысяч гривен. // Преступности НЕТ