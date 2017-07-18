На Миколаївщині катер переїхав відпочивальника - той загинув

18.07.17 18:11Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Катер переїхав чоловіка у воді біля села Рибаківка Миколаївської області сьогодні, 18 липня

Про це повідомляє Depo.Миколаїв з посиланням на news.pn.

Постраждалий отримав важкі травми, зокрема йому відірвало руку. Його доставили на берег та викликали медиків. На місце події прибула поліція, яка з'ясовувала обставини того, що сталося.

У поліції підтвердили факт аварії. За попередньою інформацією, 60-річний відпочивальник Київщини поплив за надувним матрацом, який віднесло в сторону, і потрапив під прогулянковий катер. Медики повезли потерпілого в лікарню, але від отриманих травм він помер по дорозі.

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