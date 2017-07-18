Люди, которые работают дома, на 13% продуктивнее своих офисных коллег

Работа из дома повышает продуктивность сотрудников на 13%. Такие результаты показало исследование ученых из Стэндфордской высшей школы бизнеса.

Исследователи установили, что люди, которые работают дома, более продуктивны и преданы делу, чем их офисные коллеги

Эксперимент проводился на протяжении двух лет. В нем приняли участие сотрудники крупнейшего в Китае туристического агентства Ctrip. А там работают более 20 тысяч людей. По замыслу учены, половину из сотрудников отпустили работать домой. Они приходили в офис туристической компании всего раз в неделю. Вторая половина участников исследования, как обычно, работала в офисе каждый день.

В результате исследования эксперты установили, что сотрудники, которые предпочли работу на дому, повысили свою производительность в среднем на 13%. Ученые объяснили такие результаты тем, что люди меньше нервничали, ведь им не приходилось тратить время и нервы на дорогу в офис. То есть, работая дома, эти сотрудники повысили свою продуктивность за счет лучших условий концентрации внимания и спокойствия.

Более того, эксперимент показал, что удаленные сотрудники были более преданы своему делу. Это отразилось на том, что количество увольнений после перехода на работу дома сократилось на 50%.