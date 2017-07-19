В николаевском зоопарке пополнение

В акватеррариуме Николаевского зоопарка пополнение - вылупилась южноамериканская килевая черепаха. Об этом сообщили Николаевские новости

Это животное отличается тем, что перед глазом и на затылке у нее расположено по красному пятну, а шея и конечности покрыты желтыми и черными полосами.

Известно пять подвидов этой черепахи. Она достигает в длину двадцати сантиметров; распространена в Панаме, Колумбии, Эквадоре, Венесуэле, Гайане, Суринаме, Французской Гвиане, на севере Бразилии, а также на Тринидаде.

Ведет полуназемный образ жизни и хотя придерживается влажных биотопов, ищет себе пропитание вне воды, обычно укрываясь в траве или тростниках. Ее можно причислить к сумеречным или ночным животным. Всеядна. Охотно ест как фрукты и зелень, так и животную пищу