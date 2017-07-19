Официальный курс гривны установлен на уровне 25,93 грн / долл.

19.07.17 08:37Сколько просмотров этой статьи19Сколько комментариев этой статьи0

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,93 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 июля установлены на таком уровне:

25,930157 грн за доллар;

29,962296 грн за евро;

0,436750 грн за российский рубль;

33,748926 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 18 июля по курсу сложилась такая ситуация: цена на доллар упала, евро подорожал, стоимость российского рубля также упала цена на фунт стерлинг также уменьшилась.

Похожие новости

10.07.17 16:15Курс валют на 10 июля

07.07.17 09:00Курс валют на 7 июля

09.06.17 14:35Курс валют на 9 июня

11.05.17 10:13Курсы валют НБУ на 11.05.2017

25.02.17 09:00Курс валют на 25 февраля

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Среда, 19.07.2017

Закругление верхнее-левое

08:37Официальный курс гривны установлен на уровне 25,93 грн / долл.

08:23Как в Украине начисляется субсидия, если в квартире проживают не все зарегистрированные лица

08:09В николаевском зоопарке пополнение

08:01Загострення на Донбасі: двоє загиблих та четверо поранених бійців АТО

 18.07

21:00На главном рок-фестивале России публику "взорвала" песня украинской группы "Океан Эльзы"

20:40Польша поднимает зарплаты украинским заробитчанам

20:20Люди, которые работают дома, на 13% продуктивнее своих офисных коллег

20:00Водителю катера, который насмерть переехал мужчину в Рыбаковке, грозит до пяти лет тюрьмы

19:40В Новом Буге мотоциклист сбил девушку на велосипеде - та скончалась на месте

19:20Евросовету объяснили блокировку российских сайтов

19:00В ДНР объявили государственным "малоросский язык"

18:41Контрабандистка спрятала сто iPhone под одеждой

18:20На 6 Слободской в Николаеве ДТП с участием 6 машин

18:11На Миколаївщині катер переїхав відпочивальника - той загинув

17:4720 июля из-за ремонтных работ в Кульбакино не будет воды

17:26В Николаеве один из членов «банды Апти» пошел на сделку с прокурором

17:13ВОЗ: Украина по детской вакцинации в ТОП-8 худших

16:50Авдеевку обстреливали четыре часа с трех сторон

16:35Две украинки выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

16:20Париж призывает РФ осудить создание "Малороссии"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

05.07.17 08:452290

Аваков сообщил о втором этапе кибератаки вируса Petya

05.07.17 09:002210

Якою буде погода в липні: Прогноз синоптиків

05.07.17 09:212120

Курс валют на 5 июля

05.07.17 09:402490

Названы привычки, медленно убивающие организм

Самые читаемые

08.07.17 23:179290

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

06.07.17 19:167560

На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

13.07.17 14:455950

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

05.07.17 16:004510

Сергей Герасименко: «Мы стараемся сделать жизнь и быт наших жильцов комфортными и надеемся, что поможет нам в этом городская власть»

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама