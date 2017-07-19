05.07.17 08:452290
Официальный курс гривны установлен на уровне 25,93 грн / долл.
|19.07.17 08:37
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,93 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,93 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 июля установлены на таком уровне:
25,930157 грн за доллар;
29,962296 грн за евро;
0,436750 грн за российский рубль;
33,748926 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 18 июля по курсу сложилась такая ситуация: цена на доллар упала, евро подорожал, стоимость российского рубля также упала цена на фунт стерлинг также уменьшилась.