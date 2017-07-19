Официальный курс гривны установлен на уровне 25,93 грн / долл. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,93 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 июля установлены на таком уровне: 25,930157 грн за доллар; 29,962296 грн за евро; 0,436750 грн за российский рубль; 33,748926 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 18 июля по курсу сложилась такая ситуация: цена на доллар упала, евро подорожал, стоимость российского рубля также упала цена на фунт стерлинг также уменьшилась. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама