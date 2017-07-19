В Україні набув чинності закон про скасування печаток на документах

19 липня в Україні набрав чинності закон № 1982 VIII про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.

Таким чином, для бізнесу скасовується обов'язкове використання печаток на документах.

Зокрема, в Господарському кодексі прописується, що печатка не може бути обов'язковим реквізитом документа, який подається від імені суб'єкта господарювання органу державної влади.

Державним органам забороняється вимагати наявність печатки на документах.

Закон про скасування печаток в Україні виключив з ряду нормативних актів згадки про обов'язкове використання печатки. Тепер документи вважаються достовірними за умови підпису уповноваженої на це особи.

Крім того, вводиться адміністративна відповідальність за вимагання проставлення печатки на документі.

Така дія передбачає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 гривень).

Автори законопроекту пояснили в пояснювальній записці до документа, що три роки тому був впроваджений перехід від обов'язкового до добровільного використання печаток у бізнесі, що викликало багато плутанини. Не у всіх законодавчих актах замінили норму про обов'язковість використання печатки, а іноді прописували обов'язкове використання печатки, якщо вона є, а не в разі прийняття відповідного рішення підприємством.

Таким чином, підприємцям складно було зрозуміти, коли печатка потрібна, а коли - ні, і це не заважало чиновникам вимагати документи саме з відбитком печатки.