В Центральном районе пожар забрал двоих, под риск попали немощные люди

Работники Центрального райотдела ГСЧС Украины в Николаевской области совместно с городским отделом провели рейд по проверке противопожарного состояния помещений, в которых проживают одинокие пожилые люди и неблагополучные семьи сообщают Николаевские Новости.

С начала года только в Центральном районе города Николаева возникло 59 пожаров, в результате которых погибли два человека. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем в быту. Причем, забывают об этой угрозе чаще других пенсионеры, инвалиды и безработные. Это и стало поводом для проведения рейда. Рейдовики обследовали 28 жилищ. Были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

открытые электрораспределительные коробки;

установка электророзеток и электровыключателей на горючие поверхности;

прокладка участков электросетей по горючим поверхностям и конструкциям;

оставление вещей из горючих материалов под электросчетчиками;

нарушение правил эксплуатации печей;

хранение дров и горючего мусора вплотную к жилым домам.

Инспектора Центрального райотдела ГСЧС Украины в Николаевской области обращаются к николаевцам с просьбой больше внимания уделять соблюдению правил пожарной безопасности в быту.