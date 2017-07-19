В Центральном районе пожар забрал двоих, под риск попали немощные люди

19.07.17 10:27Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Работники Центрального райотдела ГСЧС Украины в Николаевской области совместно с городским отделом провели рейд по проверке противопожарного состояния помещений, в которых проживают одинокие пожилые люди и неблагополучные семьи сообщают Николаевские Новости.

С начала года только в Центральном районе города Николаева возникло 59 пожаров, в результате которых погибли два человека. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем в быту. Причем, забывают об этой угрозе чаще других пенсионеры, инвалиды и безработные. Это и стало поводом для проведения рейда. Рейдовики обследовали 28 жилищ. Были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

открытые электрораспределительные коробки;

установка электророзеток и электровыключателей на горючие поверхности;

прокладка участков электросетей по горючим поверхностям и конструкциям;

оставление вещей из горючих материалов под электросчетчиками;

нарушение правил эксплуатации печей;

хранение дров и горючего мусора вплотную к жилым домам.

Инспектора Центрального райотдела ГСЧС Украины в Николаевской области обращаются к николаевцам с просьбой больше внимания уделять соблюдению правил пожарной безопасности в быту.

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