Грузия хочет производить в Украине поезда

Правительство Грузии и Тбилисский электровозостроительный завод заинтересовались в производстве локомотивов на мощностях одного из украинских предприятий.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, передает «Слово и Дело».

По его словам, грузинское предприятие могло бы организовать выпуск продукции, осуществив инвестиции в соотношении 50/50 с «Укрзализныцей».

«Это Тбилисский электровозостроительный завод. Они выпускают модернизированные электровозы ВЛ. Ранее от министерства экономики Грузии звучало официальное предложение – локомотивы в обмен на зерно. Но мы им объяснили, что государство Украина не продает зерно – этим занимаются трейдеры. Наша позиция такая – мы не хотим закупать тягу за границей, а хотим, чтобы пришли один-два-три инвестора, которые локализируют производство в Украине. Грузинская сторона нас услышала. Инвестирование может быть осуществлено, например, в соотношении 50/50 – сейчас это уже возможно», - объяснил он.

По его словам, в первый год Грузия может начать работу с локализацией производства на уровне 15-20%, далее – 30%, 40% и дойти до 50%

«Они загрузят таким образом свои мощности в Грузии и одновременно выйдут на наш рынок. Их это предложение очень заинтересовало», - добавил Довгань.

По информации Довганя, представители грузинской стороны в ближайшее время сформируют проектную команду и приедут в Украину, где обсудят этот вопрос непосредственно с «Укрзализныцей».

«Думаю, это может произойти уже в сентябре», - поделился предположениями замминистра.