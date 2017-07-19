«Нафтогаз» повысит цену на газ для населения на 19%

19.07.17 11:48Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ожидает повышение цены на газ для населения на 18,84% или на 931 гривну за 1 тыс. куб. м до 5 873 гривны за 1 тыс. куб. м без налога на добавочную стоимость с октября.

Это предусмотрено финансовым планом НАКа на 2017 год, который вынесен на обсуждение правительства 19 июля.

Согласно ему, цена реализации природного газа для потребителей в отношении которых Кабинетом Министров возложено специальное обязательство (ПСО, тарифы для населения) до 1 октября соответствуют текущим ценам, а с 1 октября увеличена на 19% до 5 873 гривен/тыс. куб. м без НДС.

Кроме случаев принятия соответствующего решения правительством, цена на реализацию природного газа потребителям в отношении которых не возложено спецобязательство, устанавливаются компанией самостоятельно.

26 апреля Кабинет Министров ввел в постановление о специальных обязательствах НАК "Нефтегаз Украины" формулу расчета конечной предельной цены природного газа для населения (стоимость услуги газоснабжения), на основании ранее утвержденной Кабмином цены газа как товара 4 942 гривен/тыс. куб. м (без НДС) торговых надбавок поставщиков, налогов и тарифов НКРЭКУ на транспортировку и распределение газа.

Похожие новости

03.07.17 19:51«Нафтогаз Украины» готовится повысить цены для населения

16.02.17 11:55«Нафтогаз» сообщил, что цены на газ для жителей Украины могут вырасти на 40%

26.01.17 18:45Фирма дочери Гаркуши в очередной раз повысила цены на проезд жителям села Баловное

20.01.17 20:00Если субсидии и монетизируют, то людям денег все равно не дадут, - министр соцполитики Рева

03.04.12 11:06Регионы Украины переживают интенсивную депопуляцию

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Среда, 19.07.2017

Закругление верхнее-левое

13:15Две головы, три ноги: в США успешно разделили уникальных сиамских близнецов

13:03Порошенко выступил на фоне баннера с ошибкой

12:03Военный пенсионер из Николаева написал письмо Президенту Украины

11:48«Нафтогаз» повысит цену на газ для населения на 19%

11:36Лукашенко розповів, про що говоритиме з Порошенком у Києві

10:59Грузия хочет производить в Украине поезда

10:43Трамп висунув прихильника "жорсткої лінії" на посаду посла в Росії

10:27В Центральном районе пожар забрал двоих, под риск попали немощные люди

10:12У США 10-річний хлопчик знайшов останки істоти віком 1 млн років

09:58В Україні набув чинності закон про скасування печаток на документах

09:44Где сегодня в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

09:31Сегодня Сисоев день

09:1210 способов быстро взбодриться без кофе

08:56Главный судмедэксперт страны усомнился в компетентности николаевских чиновников

08:37Курс доллара на 19 июля

08:23Как в Украине начисляется субсидия, если в квартире проживают не все зарегистрированные лица

08:09В николаевском зоопарке пополнение

08:01Загострення на Донбасі: двоє загиблих та четверо поранених бійців АТО

 18.07

21:00На главном рок-фестивале России публику "взорвала" песня украинской группы "Океан Эльзы"

20:40Польша поднимает зарплаты украинским заробитчанам

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

05.07.17 13:252500

Эксперты назвали лучший автомобиль года

05.07.17 13:372890

В Норвегии построили уборную с видом на водопад

05.07.17 13:492630

Рекордный матч в истории хоккея завершился со счетом 1725:1697

05.07.17 14:002430

82-летняя Софи Лорен в костюме со смелым декольте оказалась в центре внимания

Самые читаемые

08.07.17 23:179470

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

06.07.17 19:167650

На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

13.07.17 14:455990

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

05.07.17 16:004560

Сергей Герасименко: «Мы стараемся сделать жизнь и быт наших жильцов комфортными и надеемся, что поможет нам в этом городская власть»

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама