В Новобугском и Кривоозерском районе полицейские изъяли наркотиков на 55 тысяч гривен

19.07.17 14:30Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Полицейские Новобугского и Кривоозерского районов задокументировали два факта незаконного оборота наркотиков.

Так, в Новом Буге 45-летний горожанин выращивал и хранил наркотики у себя дома. Как сообщают Николаевские Новости, в гараже правоохранители нашли около 7 граммов каннабиса, в саду - 43 куста конопли.

А в Кривоозерском районе полицейские провели обыск еще в одном домохозяйстве. У 45-летнего владельца изъято восемь кустов конопли и около 200 граммов каннабиса.

Всего обнаружено наркотиков на 55 тысяч гривен. Хозяева уверяют, что выращивали, изготавливали и хранили зелье исключительно для личного употребления. Им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

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