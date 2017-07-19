«Рух – це життя!»: миколаївців запрошують на тематичну зустріч

Клуб «Здоров’я» запрошує на тематичну зустріч «Рух – це життя!», яка відбудеться 21 липня 2017 року о 15.00 у Центральній міській бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького.

Про це повідомили в бібліотеці.

Усе наше життя складається з руху. Причому, чим більше ми рухаємось, тим більш здоровими стаємо. Підраховано, що всередньому людина має проходити 10 тисяч кроків на добу. І якщо раніше, до появи транспортних засобів, дотримуватися цього мінімуму було легко, то сьогодні ми все частіше віддаємо перевагу зручностям. Однак розплачуватися за комфорт доводиться своїм здоров'ям: незадіяні м'язи з часом старіють, нерозтрачені калорії перетворюються у надлишки жиру, серцевий м'яз дає збій, з'являється задишка, що в свою чергу призводить до ще меншої кількості рухів – таким чином коло замикається.

"Як вирватися з цього кола? Приходьте на засідання клубу «Здоров’я» і спільними зусиллями спробуємо знайти рішення цієї проблеми!" - запрошують організатори.