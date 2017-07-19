В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

В субботу, 22 июля, в 9.00 часов в мкр. Намыв, на береговой зоне (ул. Лазурная, № 52) состоится Первый Открытый Кубок Николаевской области по пляжному футболу.

Кубок проходит в рамках Всеукраинского турнира по пляжному футболу. Администрация Заводского района Николаевского городского совета приглашает николаевцев и гостей города принять участие в спортивном мероприятии, сообщает Свідок.info