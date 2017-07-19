В Украине могут подорожать алкоголь и сигареты

19.07.17 17:49Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Кабмин направил в Верховную Раду законопроект о повышении акцизного сбора с сигарет, пива и спирта.

Кабинет Министров Украины хочет повысить акцизный сбор на сигареты, пиво и алкоголь, сообщают Украинские новости. По данным агентства, Кабмин уже согласовал и передал в Верховную Раду соответствующий законопроект.

В частности, акцизный сбор с литра спирта планируют повысить со 126,96 грн до 141,18 грн, с сигарет - с 445,56 грн/тыс. шт. до 495,46 грн/тыс. шт., табачного сырья и отходов, заменителей табака, гомогенизированного табака, табачных экстрактов и эссенций, сигар и сигарилл - с 559,78 до 622,48 грн/кг.

Акцизы на пиво предлагают повысить с 2,78 грн/л до 3,09 грн/л, на вина крепленые и вермуты - с 8,02 до 8,92 грн/л, игристые вина - с 11,65 до 12,95 грн/л, сидр, пери и другие напитки брожения - со 129,96 до 141,18 грн из расчета на один литр чистого спирта, сидр и пери без добавления спирта - с 1,06 до 1,18 грн/л напитка.

Что касается продуктов с содержанием этилового спирта 8,5% и более, на них акциз хотят повысить со 169,27 до 188,23 грн/л.

Акциз на виноградные вина сохраняется без изменений - 0,01 грн.

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