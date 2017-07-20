Аграрии Николаевской области намолотили 1,8 млн т зерна нового урожая

По состоянию на 19 июля 2017 г. ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 80% площадей, при этом средняя урожайность составляет 3,07 т /га.

По состоянию на 19 июля 2017 г. ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 80% площадей, при этом средняя урожайность составляет 3,07 т /га, сообщает УкрАгроКонсалт

В 7 районах области, а именно в Баштанском, Березнеговатском, Витовскоом, Вознесенском, Николаевском, Новоодесском и Снигиревском, намолочено более 100 тыс.т ранних зерновых.

Самая высокая урожайность зерновых культур остается в Николаевском — 3,7 т/га, Очаковском — 3,5 т/га и Арбузинском — 3,4 т/га районах.

Также в Николаевской области собрано рапс с площади 24 тыс. га, намолочено 47 тыс. т (урожайность 2 т/га).

Урожай зерновых в Украине в 2017 г. прогнозируется на уровне 60 млн т, а экспорт — на уровне 38-39 млн т.