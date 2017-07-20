В Киеве проходит акция в память о Шеремете

20.07.17 09:12Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Люди выйдут под стены Администрации президента, МВД и Нацполиции с требованием расследовать убийство.

Сегодня в 8:00 утра в Киеве к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета началась акция памяти РікБезПавла. На мероприятие пришли журналисты и общественники с требованием к правоохранителям расследовать убийство коллеги, передает 112 Украина.

"На месте гибели Павла Шеремета, на пересечении ул. Франко и ул. Хмельницкого, продолжают приходить люди, они чтят его память. Здесь звучит музыка, сюда приносят цветы, лампадки. Здесь собралось огромное количество журналистов. Здесь установили плакат с фотографией Павла Шеремета. Здесь также находятся правоохранители, они следят за правопорядком и дежурят, чтобы автомобили рядом с местом гибели Павла Шеремета сегодня здесь не парковались", – говорится в сообщении.

С места сбора колонна пешим ходом отправится под здания Нацполиции, МВД и Администрации президента. Акция завершится в 10:00.

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