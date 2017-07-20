06.07.17 12:442220
Курс валют на 20 июля
|20.07.17 08:25
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,94 грн / долл.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,94 грн / долл.
Об этом передает Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 июля установлены на таком уровне:
25,944129 грн за доллар;
29,921 364 грн за евро;
0,437 940 грн за российский рубль;
33,815 182 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 19 июля по курсу сложилась такая ситуация: цена на доллар выросла, евро подешевело, стоимость российского рубля выросла цена на фунт стерлинг также увеличилось.