Курс валют на 20 июля На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,94 грн / долл. Об этом передает Курс Денег. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 июля установлены на таком уровне: 25,944129 грн за доллар; 29,921 364 грн за евро; 0,437 940 грн за российский рубль; 33,815 182 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 19 июля по курсу сложилась такая ситуация: цена на доллар выросла, евро подешевело, стоимость российского рубля выросла цена на фунт стерлинг также увеличилось. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама