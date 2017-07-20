Николаев возьмет в аренду на 49 лет у минобразования спортивный городок в парке «Победы»

Спортивный городок и корпус для СДЮШОР по фехтованию возле парка «Победы» Министерство образование отдаст Николаеву в аренду на 49 лет.

Об этом на заседании постоянной бюджетной комиссии заявил мэр Александр Сенкевич, передает корреспондент интернет-издания «Мой город».

По словам городского головы на встрече с заместителем министра образования Романом Гребой была достигнута договоренность о том, что город возьмет в аренду спортивный комплекс на 49 лет за 1 гривну.

Я был на встрече с заместителем министра образования Романом Гребой. Сейчас мы находимся в процессе работы по передаче целостного имущественного комплекса городу. Действительно, на сегодняшний день действует указ, по которому отчуждать объекты, принадлежащие министерству образования можно только указом президента. Поэтому мы поговорили о том, что на сегодняшний день они могут нам за 1 гривну передать данный объект на 49 лет, — сказал Сенкевич.

Также Сенкевич добавил, что на встрече с замминистра глава облгосадминистрации Алексей Савченко подчеркнул, что данный объект должен перейти в коммунальную собственность Николаева, чего хочет и городской голова. Впрочем, по словам Сенкевича, город взамен на такую позицию министерства готов рассмотреть возможность передачи ЧНУ им. П.Могилы больницу для медицинского института.

Городской голова добавил, что на данный момент это наиболее благоприятный вариант для Николаева, так как ждать указа президента о передаче объекта можно сколько угодно.