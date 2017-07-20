Николаев возьмет в аренду на 49 лет у минобразования спортивный городок в парке «Победы»

20.07.17 10:06Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Спортивный городок и корпус для СДЮШОР по фехтованию возле парка «Победы» Министерство образование отдаст Николаеву в аренду на 49 лет.

Об этом на заседании постоянной бюджетной комиссии заявил мэр Александр Сенкевич, передает корреспондент интернет-издания «Мой город».

По словам городского головы на встрече с заместителем министра образования Романом Гребой была достигнута договоренность о том, что город возьмет в аренду спортивный комплекс на 49 лет за 1 гривну.

Я был на встрече с заместителем министра образования Романом Гребой. Сейчас мы находимся в процессе работы по передаче целостного имущественного комплекса городу. Действительно, на сегодняшний день действует указ, по которому отчуждать объекты, принадлежащие министерству образования можно только указом президента. Поэтому мы поговорили о том, что на сегодняшний день они могут нам за 1 гривну передать данный объект на 49 лет, — сказал Сенкевич.

Также Сенкевич добавил, что на встрече с замминистра глава облгосадминистрации Алексей Савченко подчеркнул, что данный объект должен перейти в коммунальную собственность Николаева, чего хочет и городской голова. Впрочем, по словам Сенкевича, город взамен на такую позицию министерства готов рассмотреть возможность передачи ЧНУ им. П.Могилы больницу для медицинского института.

Городской голова добавил, что на данный момент это наиболее благоприятный вариант для Николаева, так как ждать указа президента о передаче объекта можно сколько угодно.

Похожие новости

03.04.17 14:27Очередная пиар-акция мэра Николаева

10.03.17 20:42Мэр Николаева Александр Сенкевич ушел в отпуск

02.03.17 21:10В Николаеве власти пообещали помочь, чтобы дом №107 на 3-й Слободской стал коммунальным

26.02.17 08:59В Николаеве прошел турнир по плаванию в честь бойцов, погибших в АТО

23.02.17 19:04"Мэр Николаева лично подписал документ о моем выселении". - Анна Куркурина

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Четверг, 20.07.2017

Закругление верхнее-левое

12:40Миколаєву можуть виділити кредит на транспорт

12:28Сегодня в Польше стартуют Всемирные игры-2017

12:18В июне долги по зарплате в Николаевской области выросли до 100 миллионов гривен

12:11В Николаеве на опасном перекрестке наконец-то появился знак

11:58В Харькове легковушка врезалась в столб: трое погибших

11:45Динамо может продать своего защитника в испанский Хетафе

11:38Что будет, если 30 дней пить только воду

11:24Археологи знайшли найстарішій у світі «смайл»

11:13Креативный блогер записал песню с помощью спиннера

10:55В Индии автобус рухнул в ущелье: 20 жертв

10:46Увага! До відома мешканців міста Вознесенськ

10:38"Нахрапевший" хит Despacito перуанец стал звездой

10:27В Николаеве появилась скульптура коленопреклоненного человека. Николаевцы задумались, что хотел сказать автор?

10:14Де сьогодні в Миколаєві не буде світла: знайдіть свою адресу

10:06Николаев возьмет в аренду на 49 лет у минобразования спортивный городок в парке «Победы»

09:56Под Киевом столкнулись две легковушки, есть жертвы

09:3420 июля - Международный день шахмат

09:12В Киеве проходит акция в память о Шеремете

08:51Париж требует от Лондона 100 млрд евро за Brexit

08:34Говорили-балакали: «бюджетная» комиссия также не пришла к конкретному решению по «облтеплоэнерго»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

06.07.17 12:442220

Николаевцы будут оплачивать проезд с помощью гаджетов

06.07.17 12:572160

Помер колишній речник Ватикану - Хоакін Наварро-Валльс

06.07.17 13:122350

В Николаевской области с начала 2017 года в ДТП травмированы 65 несовершеннолетних

06.07.17 13:252270

Есть сигналы, что антикоррупционные реформы в Украине буксуют, - глава МИД Британии

Самые читаемые

08.07.17 23:179810

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

06.07.17 19:167930

На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

13.07.17 14:456260

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

10.07.17 16:154520

Курс валют на 10 июля

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама