В Николаеве на опасном перекрестке наконец-то появился знак

После серии ДТП, последнее из которых произошло 17 июля, на пересечении улиц 11-й Продольной и 5-й Линии, жители Николаева обратились к городской власти, и потребовали установить дорожные знаки и «лежащих полицейских».

Об этом написала Инна Диская на своей странице в соцсети Facebook.

"Ура, друзья! У нас маленькая победа на пути к большой!!! Сегодня утром были установлены знаки на перекрёстке 11- ой Продольной и 5- ой линии в г. Николаев! О, аллилуйя! Уж не знаю, что сыграло свою роль- или страшная статистика ДТП с 2- умя погибшими, или обращения граждан в полицию, или посты- репосты, или вчерашняя ДТП (http://svidok.info/ru/evidence/8485), которая случилась как раз в то время, когда моя мама собирала подписи для заявления и было очень много свидетелей и все подписались, при этом полицейский патруль наблюдал все это мини- собрание! Или все просто сложилось в один ужасный пазл. Самое смешное то, что, когда до этого беседовали с полицейскими, звонили в горисполком, сказали, что установка знаков- это длительная процедура, знаки дорого стоят, надо проводить тендер и тд и тп и до свидания, а тут в одно утро без тендеров, ещё без заявления, у нас появились такие дорогущие знаки!!!! Но это только один из пунктов. Остался очень важный- это тротуары, и установка нормальных лежачих полицейских хотя бы перед школой. Заявление с подписями было подано сегодня, 18 июля 2017 года, в горисполком и патрульную службу. Присвоен номер. На этой неделе будут назначены исполнители. Ответ дадут через месяц!!! Держим на контроле и ждём результат! P.S.: водители будьте бдительны, не нарушайте правила дорожного движения! Пешеходы, будьте внимательны, без тротуаров дорога остаётся все так же опасной! P.S.S.: Благодарю безмерно всех, кто неравнодушен и читает до конца, вместе- мы-сила!", - написала Инна.

Евгений Гриневич отметил, что безопаснее от этого на перекрестке не стало.

«Вот из-за этих веток обзор справа почти нулевой!!! Опасность остаётся!!!Для обзора нужно выезжать почти на перекрёсток!», - сказал Гриневич.