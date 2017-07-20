В июне долги по зарплате в Николаевской области выросли до 100 миллионов гривен

20.07.17 12:18Сколько просмотров этой статьи25Сколько комментариев этой статьи0

Как сообщили в областном департаменте социальной защиты населения, задолженность по выплате заработной платы работникам Николаевщины по состоянию на 1 июля 2017 года составляла 100,251 миллиона гривен.

В июне сумма долга увеличилась на 3,603 миллиона гривен, сообщает Николаевские новости.

Крупнейшими предприятиями-должниками остаются: ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара» (долг на 1 июля - 55,107 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 625 человек);

ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» (долг на 1 июля - 18,695 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 1108 человек);

ООО «Мостостроительный отряд №73» (долг на 1 июня - 4,404 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 252 человека);

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» (долг на 1 июля - 2,57 миллиона гривен, своевременно не получили зарплату 611 человек);

ПАО «Очаковский рыбоконсервный комбинат» (долг на 1 июля - 2,164 миллиона гривен, своевременно не получили зарплату 595 человек);

ГП «Украинский радиотехнический институт» (долг на 1 июля - 1,716 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 36 человек);

КП «Первомайский горводоканал» (долг на 1 июля - 1,574 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 215 человек);

ГП Южное производственно-техническое предприятие (Николаев, долг на 1 июля - 1,323 миллиона гривен, совевременно не получили зарплату 75 человек);

филиалы дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» вместе с филиалами (долг на 1 июля - 788 тысяч гривен; своевременно не получили зарплату 479 человек)

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