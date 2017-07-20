Миколаєву можуть виділити кредит на транспорт

20.07.17 12:40Сколько просмотров этой статьи15Сколько комментариев этой статьи0

Представник Європейського Інвестиційного Банку повідомив, що підготовлена заявка міста Миколаєва на залучення кредиту на транспорт повністю відповідає вимогам Банку та пройшла експертизу Міністерства фінансів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав заступ Миколаївського міського голови Антон Турупалов.

Добрі новини з Харкова! Іштван Хайнцзінгер, головний експерт з інвестицій у транспорт Європейського Інвестиційного Банку, повідомив, що підготовлена заявка Миколаєва на залучення кредиту на транспорт повністю відповідає вимогам Банку та пройшла експертизу Міністерства фінансів! — написав Антон Турупалов.

За його словами це означає, що місто Миколаїв отримає новий транспорт, повідомляє Миколаївська правда.

Відповідно, Миколаїв невідворотно отримає свої власні нові тролейбуси, автобуси та трамваї. Дякую раднику міського голови Микиті Козиренко, заступнику директора з питання залучення інвестицій КП «Миколаївелектротранс» Віталію Матвєєву, директору КУ «Агенція розвитку Миколаєва» Василю Гошовському, проектному менеджеру КУ «Агенція розвитку Миколаєва» Роману Ханжину та всій команді, яка працювала над цим проектом,- написав віце-мер.

Та додав, що переду є багато роботи з підготовки тендеру, визначення виробника та підписання кредитної угоди.

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