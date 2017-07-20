Топ-10 самых популярных вузов у абитуриентов

С начала вступительной кампании было подано 897 тыс. заявлений от 290 тыс. абитуриентов. Какие вузы пользуются наибольшим спросом со стороны абитуриентов

Абитуриенты зарегистрировали более 144 тыс электронных кабинетов и подали почти 580 тыс электронных заявлений. Всего же на все образовательно-квалификационные уровни — младший специалист, бакалавр и магистр — подано около 897 тыс заявлений от 290 тыс абитуриентов. Такие данные обнародовало Министерство образования и науки.

"Эти цифры вполне соответствуют нынешнему этапу вступительной кампании. Будет определенный момент, когда подача заявлений замедлится, а потом очень ускорится в последние дни — это общая динамика всех лет ", — пояснил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

По количеству заявлений сейчас лидируют:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 29461

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 23 892

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" — 19237

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 16960

Национальный университет "Львовская политехника" — 15612

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина — 13666

Киевский национальный торгово-экономический университет — 13381

Национальный авиационный университет — 13078

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара — 12330

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова — 11493

Традиционно среди поступающих самыми популярными специальностями остаются экономика, право, туризм, международные отношения, несколько меньше — компьютерные науки.