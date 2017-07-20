Топ-10 самых популярных вузов у абитуриентов

|20.07.17 13:17
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С начала вступительной кампании было подано 897 тыс. заявлений от 290 тыс. абитуриентов. Какие вузы пользуются наибольшим спросом со стороны абитуриентов
Абитуриенты зарегистрировали более 144 тыс электронных кабинетов и подали почти 580 тыс электронных заявлений. Всего же на все образовательно-квалификационные уровни — младший специалист, бакалавр и магистр — подано около 897 тыс заявлений от 290 тыс абитуриентов. Такие данные обнародовало Министерство образования и науки.
"Эти цифры вполне соответствуют нынешнему этапу вступительной кампании. Будет определенный момент, когда подача заявлений замедлится, а потом очень ускорится в последние дни — это общая динамика всех лет ", — пояснил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.
По количеству заявлений сейчас лидируют:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 29461
Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 23 892
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" — 19237
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 16960
Национальный университет "Львовская политехника" — 15612
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина — 13666
Киевский национальный торгово-экономический университет — 13381
Национальный авиационный университет — 13078
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара — 12330
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова — 11493
Традиционно среди поступающих самыми популярными специальностями остаются экономика, право, туризм, международные отношения, несколько меньше — компьютерные науки.