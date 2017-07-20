У БПП пояснили, чому не голосуватимуть за підняття акцизів на алкоголь та тютюн

Підняття акцизів на алкогольну та тютюнову продукцію призведе до зростання нелегального сектору ринку. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат України з фракції БПП, члена аграрного комітету ВР Леонід Козаченко.

Він пояснив, що згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язана підняти ставку акцизного збору до європейського рівня.

"Підвищення акцизу - це одна із вимог ЄС, щоб наш акциз був скорельований. Тому що якщо наші ціни будуть набагато вищі, аніж у ЄС, то кожен буде їхати на екскурсію в Україну, аби привезти дешеве спиртне. Так само як і цигарки - ЄС вимагає аби підняли акциз і скорилювали їх із євросоюзівським", - пояснив він.

Натомість, депутат переконаний, що підняття акцизів на алкогольну та тютюнову продукцію матиме сенс лише тоді, коли держава почне реальну боротьбу із нелегалами на цьому ринку. "З іншого боку, сьогодні і громадськість і експертне середовище стурбовані державною монополією на спирт та великою тіньовою часткою нелегального виробництва продукції. Якщо не вести боротьбу із тіньовиками одночасно із підняттям акцизів - ринок продовжуватиме переповнюватися нелегальною продукцією. Нас чекає така послідовність: зростання акцизів - зростання цін на легальну продукцію - зменшення попиту на горілку у магазинах та збільшення пропозиції від нелегалів. Простіше кажучи: чим більший буде акциз - тим краще купуватимуть нелегальні напої," - розповів він.

Відтак, Л.Козаченко пояснив, чому у ВР не набереться голосів для підвищення акцизів на алкоголь і тютюн.

"Ми за підвищення акцизів, але у випадку якщо наводиться порядок. Якщо порядку ніхто не хоче - ми проти і не голосуватимемо. Тому, якщо у ВР буде піднято на голосування питання про підняття акцизів без одночасної боротьби із нелегалами - я думаю, що ВР за це не проголосує. Бо на всіх комітетах буде піднято питання перед міністрами МВС, СБУ: ви отримали списки порушників? ви порушили справу хоч проти одного порушника?Ви ведете боротьбу?" - зауважив він.