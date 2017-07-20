36-я бригада морской пехоты отпраздновала свои два года В четверг, 20 июля, в Николаеве состоялись торжественные мероприятия по случаю второй годовщины создания 36-й отдельной бригады морской пехоты. Сообщают Николаевские Новости Среди гостей были народный депутат Украины Тарас Креминь, первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, мэр Александр Сенкевич. Мероприятие открылось торжественным возложением цветов к стелле погибшим морским пехотинцам. Затем матросов, сержантов и офицеров наградили государственными наградами за особые заслуги перед Родиной. После официальной части горожане имели возможность ознакомиться с выставкой вооружения и техники, посетить полевую кухню и отведать матросской каши. Играл военный оркестр. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения городского совета. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама